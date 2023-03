L'aspinaute. Une asperger en voyage sur Terre

Une Asperger en voyage sur Terre Laura est différente, c'est une Aspinaute, mais elle ne le sait pas encore. Surdouée, timide, maladroite corporellement et socialement, toujours en décalage, avec des idées farfelues, des expressions hors du commun... Dans son monde, sa logique, son innocence, elle a le sentiment de venir d'une autre planète, d'être une étrangère parmi les siens, une singularité qu'elle ne vit pas bien. Mise de côté, insultée, charriée, menacée, rabaissée... Elle qui est pourtant si attentionnée et protectrice, n'arrive pas à nouer des liens ou à les garder. Ce roman graphique retrace le parcours de l'autrice pour arriver au diagnostic de l'autisme de haut niveau, autrement dit "asperger" . Elle nous parle de ses difficultés, ses "symptômes" , de l'enfance à l'âge adulte, les rendez-vous, l'attente, les exercices sociaux et son quotidien. Un diagnostic qui lui a permis de se sentir moins seule, mieux comprise et de moins culpabiliser.