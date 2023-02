Donne-moi ta patte. Compare la paume de ta main aux empreintes des animaux !

"Connais-tu les empreintes de tes animaux préférés ? Découvre-les grandeur nature dans ces pages et amuse-toi à comparer la taille de ta main avec les pattes de huit animaux ! Du loup à l'ours en passant par le lynx et le lièvre, apprends aussi des informations passionnantes sur chacun d'eux. Les animaux de ce livre n'auront plus de secrets pour toi ! "