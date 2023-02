Eclaire-moi sur les dinosaures. Eclaire la page par en dessous... C'est magique !

"Comment étaient les dinosaures ? Explore un monde incroyable qui existait il y a des millions d'années, lorsque des animaux extraordinaires, tels que le féroce Tyrannosaurus rex et le rapide Compsognathus, régnaient sur Terre. Observe comment les dinosaures vivaient et pourquoi ils ont disparu, et découvre comment nous en savons tant sur eux aujourd'hui. Allume une torche ou la lampe d'un smartphone sous la page, ou bien tiens ton livre à la lumière : des surprises apparaissent ! C'est magique ! "