Moustache et Poireau - Tome 1. Disparition à Croqu'City

Une collection de romans-jeux dès 7-8 ans, idéale pour apprécier la lecture en s'amusant. Un récit-fiction pour mener l'enquête avec des énigmes et des messages codés à déchiffrer, notamment grâce à la roue de décodage fournie sur les rabats (à découper et à monter soi-même). Malheur à Croqu'City ! Bichon, l'un des rares chiens sympas du quartier, a disparu. Ce n'est pas dans ses habitudes de fuguer, remarque Poireau, chat distingué, quoiqu'un peu empoté, qui habite la maison d'à côté. Lui est-il arrivé quelque chose ? Heureusement, Poireau est détective à ses heures perdues. Il n'est d'ailleurs pas le seul... Moustache est aussi téméraire que ses moustaches sont longues, et elle compte bien mettre la patte à l'enquête. Ensemble, sauront-ils retrouver la trace de Bichon ?