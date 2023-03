Le bruit des vagues Tome 2 : Le rivage

L'amour peut-il survivre au pire ? Rose doit essayer de se réintégrer à la vie en société. Après plusieurs mois, Matteo lui offre un travail de secrétaire dans son salon de tatouage et se montre d'un soutien sans faille sur le chemin semé d'embûches de sa guérison. Cependant, Rose n'arrive pas à se remettre de ce qu'elle a vécu au Pérou, et sa thérapie ne suffit pas ; David, l'homme qui l'a séquestrée et torturée, n'a jamais été retrouvé. Elle s'enfonce peu à peu dans la paranoïa, malgré l'aide de ses proches. Matteo, de son côté, doit aussi affronter sa peur incontrôlable de perdre Rose à nouveau, au risque de créer parfois des tensions entre eux.