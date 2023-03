Kai Gracen Tome 4 : La Salsa du dragon de soie

Kai Gracen a toujours su que la Mort marchait dans son ombre. Beaucoup de gens le lui ont dit, y compris son mentor humain, Dempsey. Le problème, c'est que le vieil homme ne lui a jamais dit quoi faire quand la Mort le rattrape. Alors que Tanic, son père, a apporté à Kai douleur et souffrance, Dempsey lui a donné la concentration et la volonté de vivre... du moins jusqu'à ce que tout s'effondre. Pris dans une toile de vieux mensonges et de demi-vérités, Kai est déchiré entre le monde des humains et celui des elfes, incertain de qui il est désormais. Kai n'a jamais pensé qu'il trouverait l'amour ou le bonheur, mais lorsque la mort vient frapper à sa porte, Kai découvre un besoin féroce de vivre pleinement sa vie - même si cela signifie tourner le dos à ceux qu'il considère comme sa famille. #Paranormal #Elfe #Sauvetage #Démon Une édition au format d'origine de la série Kai Gracen, précédemment publiée dans la collection Reines-beaux.