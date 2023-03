De larmes, de rouille et d'acier

Dans ce monde aux rouages si bien huilés, je suis leur grain de sable, celle qui n'a qu'un seul objectif : renverser les hommes qui ont fait de moi une imposture et pensent pouvoir me contrôler. Pour sortir des bas-fonds et assurer un avenir à sa soeur Poly, qui est très malade, Violette a fait le choix de devenir prétendante à l'Institution de Néo-Terra. Dirigée d'une main de fer par madame Bihorel, celle-ci s'emploie à fournir des jeunes femmes convenables à marier aux richissimes Néo-Terriens qui, chaque jour, repoussent les limites de la vieillesse grâce à une biotechnologie mécanique de pointe permettant la transplantation de certains membres ou organes du corps humain. A la suite d'une effroyable agression qui lui laissera de lourdes séquelles, Violette devient une recyclée. Elle se retrouve contrainte de changer d'identité et d'intégrer une branche très secrète de l'Institution chargée de former des espions. Pour sa première mission, on l'envoie au sein d'une des plus puissantes familles de Néo-Terra afin d'en séduire le fils prodige, d'enquêter sur les activités très controversées du père ainsi que sur une étrange série de meurtres dont les victimes sont destituées de leurs globes oculaires... #Espionnage #Steampunk #Enquête #HeroineBadass