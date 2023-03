Coin lecture CE1 Cahier élève - 20 exemplaires + 1 tableau de bord PCF

Un cahier de réponse pour l'élève afin d'améliorer sa compréhension. Le cahier de l'élève intitulé "Mon parcours de lecteur" comporte : - un texte d'introduction : "Ton ami, le Coin Lecture", - la présentation des deux "Lanceurs" (fiches d'entrainement), - le "Prisme", exercice de placement permettant d'affecter chaque élève à un niveau de départ correspondant à ses compétences et à ses difficultés, - des conseils destinés à l'élève pour utiliser le Coin Lecture et progresser dans ses lectures, - les pages de réponse aux différentes fiches intérgrant des questons complémentaires et des suggestions (livres, films...) pour prolonger chaque lecture, - des pages bilan pour chaque niveau.