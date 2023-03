Ballsy Boys Tome 4 : Campy

Que se passera-t-il lorsque mes secrets seront révélés ? Je mens à ma mère sur ma façon de gagner ma vie. Je mens aux Ballsy Boys sur ma vie. Je me mens à moi-même sur qui je suis. Je fais semblant d'être Campy, mais je suis Cameron. Mais est-ce que quelqu'un me connaît vraiment ? Quand je rencontre mon nouveau colocataire, Jackson, un cowboy sexy du Texas et star de série télé, tous mes mensonges sont menacés. Il me donne envie d'être moi-même, mais j'ai créé tant d'illusions que je ne sais même plus qui je suis. Plus je craque pour lui, plus je redoute que mes secrets nous détruisent avant qu'on ait une chance d'être ensemble. Heureusement que Jackson est du genre tenace et qu'il ne lâchera pas l'affaire aussi facilement. #Secrets #SlowBurn #GayForYou #Colocataires #CowBoy #Acteur #MM #Sexy #Passion #Humour Les tomes de cette série peuvent se lire séparément "C'est mon tome préféré de la série. De loin le meilleur ! C'est mignon, sexy, drôle... vraiment tout ce que j'aime ! " Fabi, lectrice GoodReads "Un slow-burn, de colocataires à amis à amants... une histoire sans trop de tourments et débordante de douceur". Debra, lectrice GoodReads "Ce tome m'a mis le sourire aux lèvres ! Une super lecture ! " Ariana, lectrice GoodReads