"On va le crever, je me répète. Tout haut. Ca fait drôle à entendre, ici, entre les parkings et les pelouses râpées. Comme un refrain de môme qui fait du bien à murmurer. Une rengaine à bonheur. Les plaisirs d'enfance, quand ils remontent en surface, ils sont plus vifs encore. Ils rayonnent. C'est des lanternes, des accroches lumineuses qui éclairent notre sentier. Toute la vie. Et là, je vois qu'elles brillent, et je pige. Je pige qu'on va le faire. Le faire pour de bon. Qu'on va le crever, ce salaud." Elles roulent fissa, les deux frangines de chagrin, vers la mer et les beautés du monde. L'Arrangement pleure sa honte au fond du coffre, menotté et oublié comme un mauvais souvenir. Cette fois, la liberté absolue est au bout de la route. Et du Beretta. D'autant qu'aux carrefours le pays s'embrase et pousse à la sédition. La rébellion promet d'être jubilatoire, poétique et réparatrice.