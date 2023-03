Du flamenco

"Le flamenco est l'une des créations les plus colossales du peuple espagnol : une créature vivante, avec les pieds enfoncés dans la boue chaude de la rue et le front dans la mante froide des nuages déchirés ; tous les illustres voyageurs qui se sont aventurés dans nos contrées diverses et étranges ont été émus par ces psalmodies profondes qui, des sommets de la Sierra Nevada à l'embouchure joyeuse du Guadalquivir, traversent et définissent notre Andalousie unique et compliquée. "