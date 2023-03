Bad lovers. Tome 2

Sa première année à l'université devait être synonyme de nouveau départ. Mais, alors qu'elle est en couple avec Isaac, Julia ne cesse de penser à Caleb et à la nuit d'adieu qu'ils ont partagée. D'autant plus lorsqu'elle découvre qu'elle est enceinte. Désemparée, la jeune femme n'ose pas prévenir Caleb, qui se remet doucement de son hospitalisation, chez son oncle, en Angleterre. Un autre souci vient s'ajouter : Julia, qui a besoin d'argent pour payer sa colocation, se retrouve mêlée à des histoires de drogue. Alors, quand Caleb débarque sans prévenir à une soirée, Julia est mal à l'aise. Son monde est rempli de secrets, pourtant, elle le sait, pour avancer ensemble il faudra tous les faire tomber. Finalement, cette rentrée s'annonce chaotique. Et avec toujours plus de drama !