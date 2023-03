La lune verte

C'est une vieille ville fondée par un fameux pirate, quelque part, sur une presqu'île. Au bord de l'eau, l'usine crache ses volutes vertes jusqu'au ciel, si bien qu'ici la lune semble n'avoir jamais eu d'autre couleur. Ici, si on veut bosser, c'est la mer ou l'usine. Mais le port est exsangue et l'usine va fermer. L'un après l'autre, les habitants sont expulsés pour construire des résidences de luxe quand le nuage vert sera parti. Ti Paul aurait aimé ressembler au fameux pirate qui a fondé la ville. Dans un des derniers bars encore ouverts, ils retrouve Bert qui rumine sa femme disparue ; Irène, sa jeunesse ; Polky l'écrivain, le talent qu'il n'a jamais eu. Et son copain Grand Paul pleure sa fille qu'on lui a volée. Mais tandis que les maçons murent les maisons les unes après les autres, cet équipage de pirates délaissés ne partira pas sans un dernier baroud d'honneurâ-