Je suis là, mon petit chat !

Petit Chat se réveille de sa sieste et ne voit plus sa maman : il se met à la chercher, dans le panier, derrière la lampe... Mais il tombe sur plusieurs autres amis animaux avant de la trouver. Le petit lecteur peut commencer par toucher la matière de l'animal caché, puis il soulève le rabat pour découvrir de quel animal il s'agit : un chien, un canari, un lapin, et finalement Maman Chat !