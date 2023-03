Pokemon. Un papertoy à créer. Bulbizarre. Carapuce. Salamèche

Un Carapuce, un Bulbizarre et un Salamèche apparaissent dans votre salon ! Pokémon s'installe partout et pourquoi pas dans votre salon ? Suivez les instructions et construisez facilement ces trois Pokémon emblématiques hauts de 25 centimètres. Grâce à un pas à pas simple et complet, fabriquez vous-même votre Pokémon préféré. Tout est inclus, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail et à devenir le meilleur des Dresseurs ! Dans la même collection, construisez votre Pikachu et sa pokéball !