L'enseignement de la sauvegarde au TSAM-L'EPFL

Depuis sa création en 2007, le Laboratoire des Techniques et de la Sauvegarde de l'Architecture Moderne (TSAM) de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a constitué une expérience unique en Europe dans le domaine de l'enseignement de la sauvegarde de l'architecture du 20e siècle. Dispensant à la fois cours théoriques et enseignement pratique, le TSAM aura très largement contribué au rayonnement de la sauvegarde comme discipline à part entière, tant en Suisse qu'à l'étranger. C'est pour revenir sur cette expérience et en dresser pour la première fois un bilan que le Laboratoire a organisé deux journées d'étude à Lausanne les 16 et 17 septembre derniers, réunissant toutes celles et ceux (architectes, ingénieurs, historiens de l'architecture, etc.) qui ont partagé cet enseignement à l'EPFL et participé à son essor. Le présent ouvrage, quatrième opus des Cahiers du TSAM, réunis les contributions des différents intervenants à ces journées.