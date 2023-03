Inclusion et handicap mental et psychique. Le rôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux

En 2005, la loi "Handicap" a jeté les bases du "virage inclusif" pour une meilleure insertion dans la société française des personnes handicapées. La volonté est réelle, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, d'adapter l'institution aux personnes soignées et accompagnées, particulièrement pour les 1, 4 million de personnes en situation de handicap mental ou psychique. Cet ouvrage présente un panorama de la politique du handicap en France et un portrait général des enfants, adolescents, adultes et personnes âgées accompagnés. Il détaille l'ensemble des dispositifs et pratiques professionnelles en établissement, à l'école, dans l'entreprise, ainsi que les solutions pour favoriser l'habitat inclusif. Avec cette 2e édition, enrichie notamment d'un lexique, Gérard Zribi clarifie les liens entre vulnérabilité et citoyenneté. Les professionnels et étudiants du social et médico-social, les enseignants de l'Education nationale et les familles des personnes en situation de handicap peuvent ainsi faire le point sur les notions clés (inclusion, désinstitutionnalisation, choix de vie, empowerment...) et mieux connaître les responsabilités institutionnelles et les solutions trouvées au sein des établissements et services pour donner vie à une inclusion heureuse et durable.