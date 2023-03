Sur un site chargé d'histoire, autrefois occupé par les imprimeries du célèbre journal Le Monde, Les lettres d'Ivry-sur-Seine est ce nouveau quartier qui prend vie, accueille des commerces et des résidences de qualité distribués le long d'une venelle piétonne. Leur architecture contemporaine donne à chacun des bâtiments une identité propre. Le projet mené par les agences d'architecture ANMA, Tolila+Gilliland et Frédéric Lebard conserve les fondamentaux de cet ancien site industriel, qui reste identifiable par ses deux halles dont les structures porteuses seront maintenues. La création d'un cheminement public parallèle aux deux édifices "permet de découvrir ce patrimoine industriel invisible et inaccessible à ce jour" .