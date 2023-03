Hôpital. Tant qu'il n'y a pas de plainte... Une enquête inédite au coeur des erreurs médicales

" On a fait ce métier pour soigner, pas pour tuer ou maltraiter des gens ! " Quand le silence est enfin brisé sur les erreurs médicales. 1 900 accidents médicaux selon la Haute Autorité de santé en 2021 ; 450 000 selon les associations, et 60 000 décès. Autant de souffrances et de morts qui pourraient être évitées. Le système de santé est au bord de l'implosion, et ses carences font basculer des vies : refus de prise en charge, erreurs de diagnostic, confusions entre des patients, interventions menant à un handicap, voire à la mort... Après la crise des hôpitaux de 2019 qui révélait un système à bout de souffle, Nora Sahara a rencontré des centaines de patients, soignants et avocats confrontés au drame des erreurs médicales. Dans cette enquête, elle raconte comment la mauvaise gestion d'un secteur en crise conduit à l'horreur ; elle relate le sentiment de culpabilité de soignants épuisés, pris dans un système où reconnaissance de torts vaut délation. Elle révèle aussi les dossiers médicaux égarés, la langue de bois, les commissions aux verdicts joués d'avance : un impossible parcours du combattant pour une reconnaissance des faits.