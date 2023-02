Royal Bodyguard

Sa mission ? Protéger le prince. Son envie ? Faire bien plus que ça... Le prince Léonard a le royaume à ses pieds. Pourtant, dès qu'il croise le regard de Nine, son bodyguard, les rôles s'inversent : il est prêt à faire n'importe quoi pour lui, même des choses totalement inappropriées ! Cette attraction doit cesser : avec l'accident qui lui a fait oublier les deux dernières années, il a suffisamment de problèmes ! Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Nine et lui ont déjà partagé une histoire mouvementée. Et que Nine, lui, n'a rien oublié... et sûrement pas comment le faire craquer.