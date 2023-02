A bout de course

A la suite de l'envoi de lettres anonymes sur les méthodes illégales d'un entraîneur de chevaux, le monde feutré des courses équestres et des paris explose en pleine lumière. Les deux enquêteurs chevronnés chargés des investigations vont rapidement faire le lien avec le décès d'un assistant, malencontreusement victime du coup de pied d'un cheval capricieux. Mais cette affaire est-elle si limpide qu'elle en a l'air ? Et ce soi-disant témoin qui ne dit rien, qu'en est-il vraiment ? L'assistant a-t-il réellement été si négligent ? Les deux enquêteurs auront fort à faire pour démêler la pelote d'indices qui jalonnent leur enquête. Ce roman nous plonge dans l'univers méconnu des paris sportifs et des courses de chevaux, grâce à une histoire savamment ficelée qui permet au lecteur novice de comprendre les rouages de ce milieu