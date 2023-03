Le royaume des enfoirés

Je m'appelle Petite Merdeuse, je suis une corneille domestiquée. J'ai plus d'un tour dans mon plumage. Je me suis habituée à bien des choses typiques des Enfoirés : les fenêtres, les secrets et les poupées gonflables. Je suis l'un des rares oiseaux qui aiment bien votre espèce, celle qui marche sur deux pattes et confectionne tout ce dont elle rêve. Je suis là pour être tout à fait sincère et vous raconter ce qui est arrivé à votre espèce. Ce qu'aucun d'entre vous n'a vu venir. Dans un monde attaqué par un mystérieux virus qui transforme peu à peu tous les humains en mutants, les seuls à ne pas devenir des zombies sont les animaux. Ils vont avoir fort à faire pour tenter de sauver ce qui reste de l'humanité. Une hilarante déclaration d'amour au monde sauvage mais aussi une terrible mise en garde pour l'espèce humaine obsédée par la virtualité et responsable de la destruction de la nature. Puissamment déjanté, drôle et poignant.