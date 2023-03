Ce que les mots et les gestes disent des autres... et surtout des cons

Et si on mettait de côté les clichés, les idées reçues, tout le " bullshit " qu'on entend régulièrement sur la communication non verbale et le comportement humain de manière générale ? C'est l'ambition de cet ouvrage, qui éclaire de manière scientifique et ludique la signification des gestes et le pouvoir des mots de votre entourage - et de vous-même. L'auteure, Elodie Mielczareck, réputée pour ses analyses fines et sans concession de la sphère politique et des célébrités, y livre avec force détails, profondeur et humour toutes les clés de la communication au quotidien. Vous découvrirez ainsi ce qui façonne les interactions humaines, dans le monde réel comme digital : les attitudes de séduction, de domination, de rejet, mais aussi le mensonge, la dissimulation et d'autres aspects de votre vie sociale. Ces comportements nous concernent tous, nous sommes tous amenés à les adopter à un moment donné, en fonction du contexte et de notre personnalité. S'ils sont généralement temporaires, il peut arriver qu'ils s'inscrivent dans la durée et qu'ils soient vécus à l'extrême : cela, c'est la connerie... Alors imaginez tout le temps et l'énergie que vous allez économiser en repérant les cons de loin !