Miam ! Bien manger sans me prendre la tête

Tu aimerais bien manger équilibré pour être en pleine forme, mais tu ne sais pas trop quels conseils suivre et tu n'as pas envie de te priver des aliments que tu aimes ? Alors ce livre est fait pour toi ! Pourquoi on grossit ? Comment faire si je n'aime pas les plats de la cantine ? Est-ce que je peux manger du chocolat et des burgers ? Je n'aime pas les légumes verts, comment faire ? Sylvie Bulot répond aux questions que tu te poses sur l'alimentation et les besoins de ton corps, et donne plein de conseils pour être bien dans ton corps (et dans ta tête ! ). Avec des recettes à déguster en famille ou avec tes amis. Prends le pouvoir sur ton assiette et sur ta vie d'ado !