Sur Terre, aujourd'hui, ici et là. Il y a ce truc sphéroïde reposant sur cinq... jambes ? Un monstre, quoi d'autre ?? Quelque chose errant loin de son Nid. Et dont dépend la survie de ses pairs. Il y a cette femme aux cheveux blancs coupés très courts dans sa robe noire moulante qui vous regarde bizarrement, comme si elle en savait trop sur vous. Il y a celui-là, aussi, ce type à la mine morose. On le serait à moins : il se croit le génocidaire de sa propre civilisation. Et puis Stacey Papandreou, qui semble avoir traversé l'Histoire, sans coup férir. Et le lieutenant-colonel Bruno Zendahl, membre de la très sérieuse, très secrète, très fermée Ligue apkallu. Il arrive à Annie Troy de travailler pour lui. Froide comme l'acier, calculatrice, d'une logique implacable, Troy ignore le doute aussi bien que­ l'échec... Si tous ne se connaissent pas, tous sont liés. Par un enjeu qui les dépasse de beaucoup : la vie, le temps, l'univers et ses possibles... "Les récits de Michael F. Flynn commencent en vous titillant le cerveau et s'achèvent en vous perçant le coeur". Nancy Kress Connexions est lauréat du prix Analog 2017 Né en Pennsylvanie en 1947, Michael F. Flynn est un auteur de science-fiction peu connu en France. Titulaire d'une licence en mathématiques et d'une maîtrise en topologie, il a travaillé en tant qu'ingénieur qualité et comme statisticien, tout en publiant une douzaine de romans et une cinquantaine de nouvelles. Ses premiers textes paraissent au mitan des années 80. Dont "? Eifelheim" , qui remporte le prix Analog en 1986, et que Flynn déploiera en roman vingt ans plus tard. Publié en 2008 au sein de la prestigieuse collection "Ailleurs & Demain" , Eifelheim restera longtemps le seul récit de l'auteur disponible en français. Jusqu'à la sortie de Connexions dans la collection "? Une heure-lumière ? ", un court roman explosif lui aussi lauréat du prix Analog.