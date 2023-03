Manuel de grec du Nouveau Testament

Pédagogique, aisé, ne réclamant aucune connaissance préalable du grec, ce manuel est conçu pour que le débutant puisse lire le Nouveau Testament dans le texte en quelques leçons. Pourquoi apprendre le grec ancien ? Il suffit de constater les nombreuses divergences dans les traductions courantes de la Bible pour comprendre l'importance de lire les Ecritures dans leur langue d'origine. Ce manuel a donc pour but d'apprendre à lire le grec du Nouveau Testament de manière simple, progressive et pratique. Il s'adresse à tous les étudiants, seuls ou en groupe, sous la conduite d'un professeur ou en autodidacte, qu'ils explorent parallèlement le latin ou l'hébreu ou se consacrent uniquement au grec. De l'alphabet à la traduction guidée d'extraits du Nouveau Testament, en passant par l'ensemble de la morphologie, le vocabulaire courant et la syntaxe de la phrase complexe, il accompagne pas à pas les étudiants vers une lecture autonome des Evangiles. A votre tour d'entrer dans la langue des évangélistes et des apôtres. Un outil indispensable pour découvrir toute la richesse du texte biblique.