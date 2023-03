Retraite avec saint Jean de la Croix, un frère dans le sacerdoce, un guide pour la vie théologale Cette retraite avec saint Jean de la Croix n'entend pas proposer dans sa personne et son ministère de prêtre et de religieux carme un modèle sacerdotal à adopter, ni dans son message une méthode spirituelle à appliquer. Elle a veut offrir, dans une période d'épreuves et de questionnements, la proximité d'un frère dans le sacerdoce et d'un guide expérimenté pour une vie théologale féconde. On reconnaîtrait finalement chez Jean de la Croix ces quatre proximités (cercanías) essentielles du prêtre synthétisées et promues par le Pape François : proximité avec Dieu, jusque dans l'acceptation du désert et du combat nocturne de la prière contemplative ; proximité avec l'évêque ou le supérieur, dans une obéissance qui peut inclure des moments de tension mais ne rompt pas le lien, car nul n'est le fondement de sa propre vie ; proximité avec les frères dans le sacerdoce, avec les frères et soeurs dans la consécration, par des liens d'amitié véritable et désintéressée qui rendent le célibat serein et la consécration joyeuse ; proximité avec le peuple saint de Dieu, au contact des "plaies" des gens, adoptant le style du Seigneur qui guérit et libère. Ces proximités ne s'avèrent pas un fardeau, mais un appel de l'Esprit qui rend vivante, attirante et féconde notre vocation sacerdotale, ainsi qu'en témoignent la vie, le ministère et le message de saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de l'Eglise.