Félins. Petit Dictionnaire

C'est l'une des familles de mammifères les plus emblématiques du règne animal, l'une des plus appréciées et redoutées, et que l'on croit connaître le mieux. Pourtant, les 38 espèces qui composent les félins réservent bien des surprises... Associant les connaissances scientifiques les plus récentes à une magnifique iconographie, cet ouvrage invite à découvrir les capacités hors du commun de ces formidables prédateurs, autant qu'à explorer les liens symboliques et culturels qui nous unissent à eux depuis des millénaires. D' " Athlètes " à " ZzzZzzZzz ", en passant par " Chamanisme et soleil nocturne ", " Griffes ", " Origines " ou encore " Symboles héraldiques et autres légendes ", partez pour un surprenant voyage en terre féline !