Teindre avec les plantes

Pensé comme une véritable initiation à la teinture végétale, ce livre de la collection " Résiliences " nous apprend à teindre avec une vingtaine de plantes locales que l'on peut cueillir partout en France et à créer des couleurs vivantes et de toute beauté. Savez-vous que l'on peut teindre avec du chêne, du bouleau, de la ronce ? Ninon Gavarian nous propose un livre pratique sur la teinture avec des plantes locales. Formée aux techniques de la teinture végétale par le maître teinturier Michel Garcia, Ninon a l'art de créer des couleurs subtiles et de toute beauté, des couleurs vivantes qui changent en fonction de la lumière. De quoi découvrir la teinture, apprendre à faire un patchwork, de l'écoprint tout en se familiarisant avec nos plantes locales.