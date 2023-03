La sorcière de Saint Pabu

Commune de Lanvéoc, située à proximité de la rade de Brest, Mathilde Le Du fait part de sa vive inquiétude à sa cousine. Son mari, originaire de Saint-Pabu, ne donne plus de nouvelles depuis quelques jours, ce qui nEest pas usuel. Infirmier dans la Marine, malgré ses nombreuses absences, il est pourtant un père très attentionné, qui trouve toujours le moyen de communiquer avec son fi ls Max. Or, depuis plus de dix jours, plus aucun contact. Dans le même temps, la maison du couple est victime dEune effraction, plutôt surprenante. En effet, aucun objet de valeur nEa attisé la convoitise des cambrioleurs, hormis un ordinateur, celui du mari. "Peut-être les voleurs ont-il été dérangés dans leur besogne ? " suggère Laure, la cousine de Mathilde Le Du, pensive. La conversation est soudain interrompue par lEarrivée des gendarmes, qui tentent eux aussi de joindre Bruno, le mari de Mathilde !