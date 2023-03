Paternité et cléricalisme. Il faut repenser la relation entre laïcs et prêtres

Au-delà de la question des abus, le cléricalisme est un mal pour l'Eglise. Peut-il malgré tout en sortir un bien, si l'on décide d'envisager autrement la relation prêtre et laïcs dans l'Eglise ? Comment abandonner de mauvaises habitudes et une vision dualiste et frontale de partage de pouvoir et de rapport de force ? Pour Mgr Aupetit, le cléricalisme trouve son origine dans une perversion de la paternité véritable. Il est erroné de projeter notre expérience de la paternité humaine sur celle de Dieu. S'il est vrai que cette notion a évolué au cours de l'histoire, il nous faut d'abord comprendre que Dieu n'est pas Père à la manière des hommes. Ce sont les hommes qui doivent devenir pères à la manière de Dieu. Avec ce renversement de perspective, à la lumière des Ecritures, il devient possible d'envisager tout autrement la mission confiée aux prêtres comme aux laïcs. La parole forte de Mgr Aupetit ouvre ici un chemin de conversion pour tous dans l'Eglise. Mgr Michel Aupetit est archevêque émérite de Paris et membre de la congrégation pour les Evêques à Rome.