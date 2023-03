Le soleil de minuit Tome 2

20 septembre, 18h13 Deux ans, huit mois, une heure et cinquante-trois minutes. C'est le temps qu'il aura fallu à nos deux étoiles pour se retrouver ... De retour en région parisienne pour de bon, Milann n'a qu'une hâte : commencer enfin sa nouvelle vie ici. Et qu'importe si elle se trouve si proche de la maison de son père. Elle est déterminée à vivre cette grande aventure à cent pour cent, en dépit des cicatrices du passé. Et les quelques lignes griffonnées sur le bout de papier qui ne la quitte jamais sont la promesse qu'elle ne sera pas seule... Aaron a passé les dernières années à remettre de l'ordre dans sa vie. Et c'est grâce à Milann et à ses mots, comme des pansements pour le coeur, qu'il a trouvé le courage de faire son deuil et d'envisager enfin un futur moins nuageux. A l'aube de leurs retrouvailles tant attendues, il n'a plus qu'une idée en tête : l'accueillir et lui offrir la place qu'elle mérite. Dans son quotidien et dans son coeur. Durant près de trois ans, ils ont espéré se retrouver. Mais, tout ce temps, la vie a suivi son cours. Et leur réalité ne sera finalement pas si rose que ce qu'ils espéraient.