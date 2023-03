Le ciel au-dessus de moi

Les nuages, le soleil, les oiseaux : une invitation à lever les yeux vers le ciel et à regarder toujours plus haut ! Une collection d'imagiers où documentaire et photographie s'allient à merveille Mettre en lumière les éléments du quotidien de l'enfant, le faire voyager dans des univers qui lui sont familiers et créer un récit au fil des images, c'est le pari de cette collection. L'imagerie photographique est le moyen idéal pour les petits de 2 à 4 ans d'observer ce qui les entoure, d'apprendre et de trouver leur place dans le monde. Lever les yeux vers le ciel, une incitation aussi poétique qu'instructive Au fil des 24 pages du livre, l'enfant est amené à regarder ce qui l'entoure et surtout ce qui se trouve au-dessus de sa tête. Il découvre les branches des arbres en fleurs, les nuages de toutes les couleurs, le soleil, l'éolienne, les oiseaux qui s'envolent... Dans chaque image, il retrouve les éléments qu'il connaît bien : l'avion, la grue du chantier, le panneau de circulation... et en découvre d'autres qu'il apprend à nommer. Une collaboration avec une artiste photographe dédiée au monde de l'enfance Caroline Fabre, diplômée de l'Ecole supérieure nationale de la photographie d'Arles, se spécialise dans l'univers des tout-petits. Avec spontanéité et tendresse, elle capture leurs premières découvertes, leurs instants de joie, leurs humeurs... en mettant la rencontre et l'échange avec ses sujets au coeur de son approche. Une fabrication simple, épurée, adaptée à son public 24 pages pelliculées et résistantes, un format pratique à transporter et facile à manipuler par les petites mains ; un contenu aéré avec des photographies lisibles à la portée des tout-petits.