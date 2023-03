Les Trois Mousquetaires Tome 1 : D'Artagnan. Le roman du film

Sous le règne tumultueux de Louis XIII, le jeune d'Artagnan rejoint Paris pour réaliser son rêve, devenir mousquetaire du roi. Au cours d'une rencontre fracassante, il se lie d'amitié avec trois valeureux mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis. Devenus inséparables, les quatre amis luttent avec bravoure contre les complots du cardinal de Richelieu et de l'intrigante Milady. D'Artagnan devra montrer courage et loyauté pour sauver l'honneur de la reine et gagner l'amour de la belle Constance... Découvrez les aventures de d'Artagnan, dans une édition enrichie des photos du film.