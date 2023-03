Budget enveloppes

Chaque mois, gardez la main sur ce sacré budget que représentent, à terme, les petites dépenses de la vie quotidienne ! Utilisez ce petit carnet-tirelire, qui reprend les bases de la méthode des enveloppes spécialement conçues pour vous aider à planifier votre budget en toute sérénité : 1. Noël, courses, essence, sorties... 10 pochettes-enveloppes en plastique allouées à chaque source de dépenses courantes, où l'on y glisse l'argent prévu pour se constituer le budget correspondant à la thématique concernée. 2. Chaque pochette s'accompagne de 12 fiches où noter, par mois, dépenses et rentrées d'argent. 3. Sur chaque fiche-mois, retrouvez également des conseils et des défis pour économiser avec bon sens et bonne humeur ! Un outil permanent indispensable à utiliser toute sa vie !