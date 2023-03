Maman et sportive. La méthode de Gasquet pour retrouver la forme après bébé

Au cours de la grossesse, le corps des femmes se transforme, s'adapte et fournit beaucoup d'efforts. Puis, il récupère et se répare lors des suites de couches. Ces enjeux sont décuplés pour les sportives, qu'elles pratiquent à haut niveau ou simplement de manière régulière. La Dr Bernadette de Gasquet et la judokate championne olympique Clarisse Agbégnénou vous aident à vous tonifier et à regagner une bonne condition physique. A la clé, vous pourrez retrouver vos capacités et vos performances sportives tout en préservant votre corps. Avec : - 3 programmes progressifs pour vous accompagner après l'accouchement. - Des exercices de yoga "de Gasquet" basés sur la respiration pour prévenir les problèmes de dos, de périnée, de diastasis. - Des informations sur les transformations physiologiques de la grossesse et du post-partum. - Des conseils pour les gestes du quotidien : position d'allaitement, portage...