Mémo-fiches DEAES. L'essentiel pour réviser - DF 1 à DF 5

Cet ouvrage de fiches de révision détaille le programme officiel du nouveau diplôme DEAES (Diplôme d'Etat d'Accompagnant Educatif et Social) entré en vigueur en septembre 2021 et organisé sur la base de 5 domaines de formation : accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne ; accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne dans le respect de cette personne et des règles d'hygiène et de sécurité ; accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la personne ; positionnement en tant que travailleur social dans son contexte d'intervention ; AFGSU2. Ce mémo-fiches permet au futur AES de s'approprier les connaissances de la formation grâce : à un cours synthétique très didactique ; aux cas pratiques des encadrés ' Situation ' ; aux compétences à maîtriser développées dans le ' Rôle de l'AES '. C'est l'outil indispensable pour accompagner les futurs AES dans leur formation et les aider à préparer efficacement les épreuves de certification de fin d'étude. Les professionnels pourront également s'y référer pour réviser leurs compétences et leurs connaissances.