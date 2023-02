L'Est parisien. Genèse d'une reconquête 1919-1975

L'Est parisien est une entité territoriale aux contours subjectifs, constamment redéfinie à la faveur de plaidoyers et de procès. L'histoire des tissus faubouriens, des cadres bâtis et des imaginaires qu'ils véhiculent est aussi l'histoire de ceux qui les habitent, les construisent et les observent. Cet ouvrage est une biographie du Paris des faubourgs. Il retrace la vie d'hommes, de quartiers, d'immeubles, de secteurs-clés et de personnages-phares, qui ont nourri l'imaginaire du Paris ouvrier des années 1920 à 1970, qui ont été les acteurs ou les témoins de politiques urbaines et architecturales curatives : d'une "reconquête" . Empruntée à Pierre Sudreau, alors commissaire à la Construction et à l'Urbanisme de la région parisienne, cette terminologie militariste illustre le volontarisme d'opérations de rénovation urbaine jugées trop triomphantes, destructives, expérimentales. L'histoire des métamorphoses faubouriennes intervenues au XXe siècle n'a donc pas livré tous ses enseignements, alors que les causes et les conséquences de cette reconquête ont façonné une immense partie de la ville dont nous avons hérité. Il s'agit là d'un chapitre fondamental de l'histoire de Paris pour comprendre et préserver ses paysages et son patrimoine.