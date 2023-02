Quand chaque seconde compte... Dans les situations d'urgence, il est vital de réagir rapidement et de manière appropriée en attendant l'arrivée des secours. Ce guide pratique des urgences médicales vous indique les gestes, les techniques et les marches à suivre pour secourir au mieux les blessés. Apprendre les bons réflexes, les gestes qui sauvent, faire les bons gestes au bon moment en attendant l'arrivée des premiers secours, toutes les techniques sont expliquées avec des images précises et expliquées pas à pas (malaise, asphyxie, AVC...)