Un conte moderne tout en finesse et sensibilité Je m'appelle Léonard Passepoil. Et je suis un " Sans-Amis ". Enfin, c'est ainsi que la bande des Grands-Plateaux m'appelle depuis le début de la sixième. Tout ça parce que je suis un " Sans-Ecrans "... Alors, depuis que mon copain Johnny est parti dans un autre collège, je me réfugie au grenier de la maison, chez mon Papito. De là, je m'amuse à envoyer des messages en morse la nuit, en espérant que quelqu'un me réponde... Et justement, ce soir, on m'a répondu ! Qui cela peut-il être ? Va-t-on devenir amis ?