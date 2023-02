Coeur de fer, le Chouan bleu Tome 3 : Gervaise

Le Roi est mort, vive le Roi ! Monsieur le marquis de La Rouërie est décédé de son côté de saisissement à l'affreuse nouvelle. Paysans et nobles de province savent déjà qu'il n'y aura pas de retour aux beaux jours. Les sans-culottes, à défaut de tuer le Dieu des chrétiens, font la chasse à ses fidèles servants. Leurs clabauds aux yeux injectés et aux dents aiguisées, la truffe gâtée aux effluves de mauvais vins, sont capables de flairer le prêtre réfractaire et le ci-devant habillé en marchand d'oublies ou en laboureur, sous le vent et à plus de cent pas. Jean-Eudes, quant à lui, avait recouvré la joie de vivre sous la forme infiniment gracieuse de la plus jolie femme de Paris, une ingénue de la Comédie française, Bertille Valentin. Accusé de l'avoir assassinée, elle et Manon sa petite servante, il pensait avoir tout vu au travers d'incroyables péripéties ... Mais il va rencontrer les morts vivants !