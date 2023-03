Bouncer Intégrale

Rescapé d'une histoire familiale sordide qui l'a laissé manchot et l'âme meurtrie, le Bouncer n'hésite pas à tuer pour survivre et défendre ce qu'il croit juste. Videur du saloon de Barrow City, le Bouncer se trouve confronté à l'extrême brutalité d'un monde où seule compte la loi du plus fort. Etranger aux convenances et à l'ordre établi, défenseur presque malgré lui de la veuve et de l'orphelin, le Bouncer appartient à cette catégorie de héros complexes et fascinants qui renouvellent le genre sans le dévoyer.