Dans ma rue

Un premier imagier photo pour faire découvrir aux petits lecteurs l'activité bouillonnante de la rue, premier environnement extérieur dans lequel il se déplace. Une collection alliant documentaire et photographie pour les petits L'imagerie photographique est le moyen idéal, pour les petits de 2 à 4 ans, d'observer ce qui les entoure, d'apprendre et de trouver leur place dans le monde. Dans cette collection, le quotidien de l'enfant est mis en lumière, pour le faire voyager vers des univers familiers et lui raconter une histoire au fil des pages. La ville à hauteur d'enfant Dans ce livre de 24 pages, l'enfant aperçoit les objets qui font écho à son quotidien lorsqu'il se promène avec ses parents dans la rue. Il découvre les différents véhicules qui circulent : le tramway, les vélos garés dans la station de vélos partagés, le bus qui ralentit à son arrêt, les voitures, le camion-poubelles... Il apprend à nommer la chaussée, le trottoir, le passage piéton et d'autres termes clés. Il observe les boutiques et leurs vitrines animées, les panneaux, le chantier. Une collaboration avec une artiste photographe dédiée au monde de l'enfance Caroline Fabre, diplômée de l'Ecole supérieure nationale de la photographie d'Arles, se spécialise sur l'univers des tout-petits. Avec spontanéité et tendresse, elle capture leurs premières découvertes, leurs instants de joie, leurs humeurs... en mettant la rencontre et l'échange avec ses sujets au coeur de son approche. Une fabrication simple adaptée aux 2-4 ans Ce livre se compose de 24 pages pelliculées et résistantes. Son petit format est très pratique à transporter et facile à manipuler par les petits lecteurs. Son contenu, lisible et aéré, est à la portée des tout-petits.