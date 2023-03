Cet ouvrage tout en couleurs est un recueil de travaux pratiques pour découvrir et maîtriser Windows 11, de sa prise en main à la mise en oeuvre de ses fonctions avancées : - Découverte de l'interface et prise en main, création de comptes utilisateurs, personnalisation, contrôle parental... - Création et organisation des dossiers, sauvegarde et récupération des fichiers, partage... - Internet et messagerie : navigateur, moteurs de recherche, mails avec Courier... - Installer des applications, saisie vocale, Wordap, To Do