Le message écologique des Ecritures Saintes. Foi et écologie

Le christianisme, en désacralisant le monde et en concevant le travail comme une domination de l'homme sur la nature, aurait-il été responsable de la destruction à grande échelle de l'environnement ? Dans son encyclique Laudato si' du 24 mai 2015, le pape François appelle à la sauvegarde de la maison commune et consacre un chapitre à l'Evangile de la Création. Il nous invite à relire les Ecritures Saintes pour éclairer notre rapport à la vie sous toutes ses formes, rapport devenu si défaillant aujourd'hui. Le père Michel Raquet a entrepris ce travail d'interprétation à l'aune du rapport homme-nature, revenant sur des verbes mortifères, comme "dominer". Ce livre nous guide, pas à pas, dans la richesse de la Révélation. Il interroge les grands récits de la Création et du Déluge, l'enseignement de Moïse et la figure centrale du Christ. L'auteur en retire 33 messages écologiques et nous invite à la fraternité universelle en nous faisant le prochain de toute créature.