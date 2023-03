Succubus & Hitman Tome 3

Le troisième Sold Killer est un illustrateur connu, qui est très sec envers son démon ! Shôya et Ryôgo, les Sold Killers, livrent un duel acharné contre les Violators Jingo Ootori et Hyôe Kakizaki, membres du clan Aragami. Alors qu'ils luttent contre ce ninja de l'ombre et cet épéiste du vent, ils vont vite comprendre que leur combat est loin d'être terminé...