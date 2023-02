Cultiver les plantes médicinales

Cultiver ses plantes médicinales à l'échelle familiale : aménager son jardin, les principes du jardinage biologique, etc. Les clefs du succès : tous les conseils de culture, de récolte et de conservation. Préparer ses remèdes maison : tisanes, baumes, sirops... n'auront plus de secrets pour vous. Les meilleures plantes soignantes : une sélection des espèces les plus efficaces.