L'affaire Amityville. Le meurtre de la famille DeFeo

Le 13 novembre 1974, la police d'Amityville, petite ville paisible au sud de Long Island dans l'Etat de New York, est appelée au 112 Ocean Avenue. Arrivée sur les lieux, elle découvre les corps de six membres de la famille DeFeo froidement abattus. Le fils aîné, Ronald DeFeo Jr. dit "Butch", est aussitôt suspecté d'être l'auteur du massacre. Ainsi commence la tragique histoire de la célèbre maison d'Amityville. Loin de l'approche surnaturelle que Jay Anson a livrée dans son célèbre ouvrage Amityville, la maison du diable, paru en 1977, l'enquête de Ric Osuna, inédite en France, donne une tout autre version : celle d'une affaire criminelle où le diable n'est en rien responsable, une version qui donne à voir une troublante vérité. Cet ouvrage passionnant est le résultat de plus de trois ans d'investigation sur le massacre commis dans la tristement célèbre maison du 112 Ocean Avenue. L'ouvrage L'affaire Amityville, meurtre de la famille DeFeo est illustré par des photos d'archives de la scène du crime.