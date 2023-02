La fille qui voyait le mal

Le Vatican protège ses secrets. Au sein de la garde suisse, Dossi Maignant Zokpé, d'origine béninoise, est l'écran contre les attaques extérieures, la protection infaillible du Pape. Néanmoins un rouage se grippe dans cette mécanique si bien huilée : des actes d'une violence inouïe touchent des individus jusque-là sans histoire. Sans lien apparent, des agressions se multiplient dans Paris puis dans les grandes villes françaises. Pour Dossi, la bulle de protection se fissure. Sa vie bascule, entraînant malgré elle son entourage dans cette apocalypse d'un nouveau genre. Au-delà de sa propre personne, c'est l'équilibre du monde qui s'écroule. Au travers de belles rencontres, le trio improbable formé de la jeune femme, d'un commandant de la police judiciaire et d'un psychiatre, va faire face à la plus incroyable des menaces. Tandis que s'installent de solides amitiés au plus fort de l'orage, celle qui voit le mal plonge malgré elle dans un cauchemar où vont se mêler violence, meurtres et croyances. Un thriller palpitant où le fantastique se combine subtilement à l'ésotérisme pour vous plonger vers ce que l'âme humaine a de plus sombre.