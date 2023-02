Les Arcanes de la Chine Tome 2 : La Main du Bouddha

Le long de la route de la soie, des bonzes adeptes de la non-violence. Derrière la Grande Muraille, un roitelet chinois sanguinaire, un vieux lettré bossu et omniscient, une princesse amoureuse d'un jeune chrétien, un chef taoïste obnubilé par le sexe, une ancienne prostituée assoiffée de vengeance... Et au bout du compte, dans une Chine disloquée, mais toujours aussi imperméable aux influences étrangères, un événement inouï : la miraculeuse implantation du bouddhisme, la religion venue de l'Inde. Avec cette histoire aux mille rebondissements, José Frèches nous ouvre les portes du mystérieux monastère du Cheveu dirigé par Maître K. Deux jeunes gens en fuite y ont trouvé refuge : Lune Rousse, la fille du roitelet rêvant de devenir empereur, et Nestor, l'héritier d'un évêque chrétien.